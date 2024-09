Publicado hace 1 hora por Catacroc a wtf.microsiervos.com

El ingenio humano no tiene límites, y en este caso es la mismísima policía de San Francisco la que está poniéndolo en práctica para multar conductores por no respetar los pasos de cebra. Aunque parezca increíble, lo que hace no es de muy alta tecnología: disfrazarse de pollos gigantes de colores e intentar cruzar lentamente un paso de peatones. Si algún coche no respeta al «viandante», multazo al canto. Al fin y al cabo es una persona cruzando la calle por un sitio autorizado, y un coche que debe detenerse.