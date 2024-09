Publicado hace 1 hora por ccguy a espinof.com

Todo aquel que haya visto 'Malcolm' se acuerda de su tema principal. Ese opening rockero era muy distinto al tono habitual de la mayoría de las sitcom de principios de los 2000, y hacía que pareciera unas de las "series guays" del momento. Si nunca supiste su nombre, la canción se llama 'Boss of me' y está compuesta e interpretada por They Might Be Giants.