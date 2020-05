Sobre dolinas y capitanes a posteriori

En cualquier evento, campaña electoral, o momento económico hay siempre ahí fuera alguien diciendo que se está haciendo todo, todo, todo mal y que si no le hacen caso vamos a morir todos. La mayoría, sin embargo, son gente que por un motivo u otro han decidido que algo no cuadraba, y están emperrados que todo el planeta está equivocado menos ellos en ese tema en especial. No debemos confundir ocasionales aciertos sobre el futuro con conocimiento, ni pesimismo con realismo.