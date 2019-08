Polis griegas: características, organización social y política

(...) existe una corriente historiográfica que adelanta el origen de las polis al siglo IX a. C. Estos se basan en que la formación en el siglo VIII a. C de algunas colonias que tenían las características de las ciudades-estado. La conclusión es que para replicar esa estructura en las colonias, las polis tenían que haber aparecido antes. Una de las evidencias arqueológicas que parece confirmar esa opinión son los restos de Esmirna. Esta fue construida sobre el año 850 a. C y estaba compuesta por unas 500 casas rodeadas por una muralla.