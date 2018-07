Policías y guardias civiles en Euskal Herria quieren seguir cobrando un plus por el "rechazo" que generan

ETA cesó sus acciones terroristas en 2011 y se disolvió en 2018. Pero los guardia civiles y los policías nacionales en el País Vasco y Navarra continúan cobrando un plus por estar destinados en ambas comunidades. Según los sindicatos y asociaciones policiales debería mantenerse ese plus que supone 653 euros al mes de media pese al cambio de escenario. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía: "Ya no tenemos el terrorismo de ETA, pero sigue el rechazo y la exclusión social. A día de hoy no nos podemos integrar en la sociedad vasca",