La Policía pilla a un madrileño intentando 'escapar': "No me está cuadrando, lleva usted maletas..."

En las imágenes, una agente de la Policía pregunta al hombre el motivo de su desplazamiento, y este alega que es laboral. "Déjeme por favor el justificante del trabajo", le pide la agente, una indicación que el conductor ignora.Acto seguido, la policía le señala el maletero para que lo abra y poder así "comprobar sus pertenencias". "Estamos viendo cómo en el maletero hay maletas".La versión inicial del conductor no termina de convencer a los agentes: "No me está cuadrando mucho, caballero. Lleva usted comida y lleva usted maletas", le dice