La Policía libera a una niña de 10 años secuestrada por su madre desde 2017

La madre ha sido detenida y pertenecía a la misma asociación que María Sevilla, la asesora de Podemos también arrestada por raptar a su hijo. Desde que desapareció, el padre no sabía si su hija estaba viva o muerta, no había tenido ninguna noticia de ella, ni de la madre y por eso había puesto diversas denuncias. La niña se encontraba en perfecto estado físico, pero hacía mucho tiempo que no acudía al colegio ni se relacionaba con niños y ahora tendrá que adaptarse de nuevo a la vida normal.