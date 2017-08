La Policía filipina mata a 32 personas en el día más sangriento de su guerra contra las drogas

"Hemos realizado grandes operativos de una sola vez en el pasado pero, por el número de víctimas, este ha sido sin duda el más grande de todos", ha destacado el jefe de la Policía provincial, Romeo Camarat, que ha aprovechado para defender una vez más la actuación policial, esgrimiendo que las muertes no son fruto de ejecuciones extrajudiciales, como denuncian las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, sino bajas en combate. "Hay gente que no nos cree (...) pero nosotros no queremos este baño de sangre".