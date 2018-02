La policía española obliga a conductores franceses a quitar la bandera catalana de la matrícula [FR]

Varios conductores del Rosellón inspeccionados en la barrera de peaje de la autopista en La Jonquera el pasado fin de semana por la policía española fueron obligados a quitar la pegatina catalán pegada en su matrícula. "Es la primera vez que veo esto", dice Philip, residente de Perpignan. "La policía me paró para revisar los documentos y me exigieron que quitara la pegatina. Ante la autoridad de la policía española, no busqué historias y cumplí. Pero les dije que no tenía nada para quitarlo, así que se fueron a por un cuchillo y la arranqué".