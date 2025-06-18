edición general
La policía de California comparte ilegalmente datos de matrículas con ICE y la Patrulla Fronteriza

El Departamento de Policía de Los Ángeles y los condados de San Diego, Orange y Riverside han compartido repetidamente datos de lectores automatizados de matrículas con agencias federales.

