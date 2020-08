La Policía alemana suspende protesta "antimascarilla" en Berlín por el alto riesgo de contagios

Una manifestación contra las medidas sanitarias ha terminado abruptamente en Berlín. A través de Twitter, la Policía ha explicado que la suspensión del evento se debía a que no cumplía las condiciones para evitar la propagación del coronavirus. "Las distancias mínimas no se están respetando a pesar de los repetidos llamamientos. Por esta razón, no había otra opción que disolver la reunión. Los manifestantes deben alerjarse del área del evento", se lee en el comunicado.