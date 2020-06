El polémico exmédico del Real Madrid: "Los jugadores tienen una formación académica muy reducida"

Jesús Olmo fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid entre 2013 y 2017. "Muchas veces no saben distinguir a una persona que sabe de una persona que parece que sabe y ejerce pseudociencia; he visto disparates absolutos. Cuesta trabajo ganarse la confianza de un futbolista, acaso una oportunidad. A mí me costó porque venía de otro deporte, no me conocían y era muy trasgresor en mis métodos"