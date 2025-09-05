Polémica con el uso del frontón en un pueblo de Teruel: uso preferente solo para refugiados de 12 a 18 horas  

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos ha emitido un bando dividiendo el uso del frontón del pueblo según el origen de sus usuarios: un horario para los vecinos de toda la vida y otro para los refugiados. Hasta el inicio de curso los refugiados podrán usar el frontón de 12 a 18 horas, una vez iniciado el curso desde primera hora de la mañana hasta las 18:00. Los horarios son, según el bando , de "uso preferente" pero a su vez, "se ruega el respeto de estos horarios para asegurar una convivencia armoniosa y el buen uso de las instalaciones".