edición general
Polémica con el uso del frontón en un pueblo de Teruel: uso preferente solo para refugiados de 12 a 18 horas

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos ha emitido un bando dividiendo el uso del frontón del pueblo según el origen de sus usuarios: un horario para los vecinos de toda la vida y otro para los refugiados. Hasta el inicio de curso los refugiados podrán usar el frontón de 12 a 18 horas, una vez iniciado el curso desde primera hora de la mañana hasta las 18:00. Los horarios son, según el bando , de "uso preferente" pero a su vez, "se ruega el respeto de estos horarios para asegurar una convivencia armoniosa y el buen uso de las instalaciones".

| etiquetas: mora de rubielos , teruel , aragón , frontón , refugiados
14 comentarios
Comentarios destacados:      
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
“ La decisión se ha tomado por dos motivos: la saturación del espacio y los distintos usos que se dan a estas instalaciones”



Claro..
#2 Katos
Cuidado que lo mismo la llegada de la extrema derecha no es por racismo emergente, sino por estupidez manifiesta y prolongada.
Cabre13 #6 Cabre13
#2 Toda la razón, solo un estúpido acabaría votando a la extrema derecha liberal católica con la excusa de esta noticia.
#10 Katos
#6 como si fuera solo esta noticia.... xD xD xD
#11 Katos *
#6 es que ni con el dato y la noticia en la puta cara. ¿Me puedes decir que hace un pueblo de 1600 cargando con la labor de cuidar a refugiados y evitando su uso por parte del pueblo que lo pagó ?.
Cabre13 #13 Cabre13
#11 Pero si te estoy dando la razón, solo un estúpido se decantaría por la extrema derecha en base a lo que hace un pueblo de 1600 habitantes con su frontón.
#14 osmond
#6 Pero entre los subnormales que votan izquierda y los estúpidos que dices que votan extrema derecha, pocas opciones nos quedan
Pertinax #5 Pertinax *
¿1.600 habitantes y tienen problemas de uso simultaneo del frontón por los chavales? Algo no me cuadra.
Ya veo. Alcalde del PP.
#9 Almirantecaraculo
Puede reservarlo un refugiado, e ir con locales, los locales usan las instalaciones, y los refugiados se integran. Es un win-win frente a una situación algo absurda.
johel #8 johel
A ver cuantos de los comentarios confunden preferente con exclusivo... pillo :popcorn:
#7 slender_1
¿Uno se puede autodeterminarse "refugiado" muy muy vulnerable?
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
España, quien te ha visto y quien te ve.
_3948 #12 _3948
Y no hay otra sitio para que pueda jugar al fútbol los refugiados? Tampoco es un pueblo abandonado... Debe tener un par de pistas para juegos
