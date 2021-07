Polémica por el desnudo integral y el contenido de la actuación de Ignatius Farray en Alcañiz

La actuación de Ignatius Farray en la apertura del Mes de la Comedia de Alcañiz ha generado polémica en el pleno municipal de julio. PP y PAR, han criticado el contenido de la actuación, «con insultos xenófobos, racistas, excluyentes e hirientes» y que terminara con el desnudo integral del cómico; y han pedido que no se gaste dinero público (8.198 euros) en contratar este tipo de humor. Ignacio Urquizu, ha defendido que la cultura siempre que no vulnere derechos fundamentales o no incite a la violencia es libertad de expresión.