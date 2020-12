Pogba relata las secuelas que le dejó el coronavirus: "No podía correr"

El 27 de agosto dio positivo por COVID-19, cumplió la cuarentena y pasó por un vía crucis físico. "No era yo, se lo decía al preparador físico en cada entrenamiento. Me sentía extraño, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento". Volvió a jugar el 19 se septiembre: "no podía correr. Lo intentaba, pero no podía. Se lo dije al entrenador. Quedamos en probar desde el inicio para ver cómo iba, pero sencillamente no podía correr, me asfixiaba. Me ha tomado mucho tiempo poder estar en forma competitiva" Poco a poco "está encontrando su ritmo".