Qué podría significar el fin de la independencia de la Reserva Federal

El intento del presidente Donald Trump de despedir a un miembro de la junta directiva de la Reserva Federal ha generado alarmas entre economistas y expertos legales, que lo ven como la mayor amenaza a la independencia del banco central en décadas. Los economistas han preferido durante mucho tiempo bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares que los funcionarios electos son más propensos a evitar. "Si la Reserva Federal cae bajo el control de Trump, entonces terminaremos con una inflación más alta durante años".

WcPC #1 WcPC *
Menuda cosa absurda...
La Reserva Federal NUNCA ha sido independiente.
Ha dependido de los grandes bancos y fondos de inversión de USA...
La noticia es una falacia desde el titular.
(y sabiendo eso, parece interesante de leer....)
Edito: pero interesante porque muestra como es la mentalidad neoliberal, por ejemplo, en China, su Banca Central no es independiente del gobierno y no por eso las cosas van mal en China, precisamente.

La parte de "Por qué los economistas prefieren bancos centrales independientes"
Me descojono vivo, los economistas neoliberales...
Los economistas de Japón o de China no...
Esto se podría traducir "Por qué quienes son dueños de la FED ahora no quieren que lo sea el gobierno"
#2 carlosjpc *
El fin de la independencia, si es que te tienes que reir. Y los rojos contrarios a que el gobierno de la politica monetaria de EEUU sea publica. La reserva federal se gobierna por la junta de gobernadores (parte publica) y 12 bancos de los 12 distritos en la parte privada. Para ver quien decide la politica monetaria estadounidense veamos quien es dueño del mayor de ellos, el de NY. Y ojo, que sea independiente y con unos objetivos claros y bien marcados como el BCE no significa que no sea…   » ver todo el comentario
