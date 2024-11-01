Qué podría significar el fin de la independencia de la Reserva Federal

El intento del presidente Donald Trump de despedir a un miembro de la junta directiva de la Reserva Federal ha generado alarmas entre economistas y expertos legales, que lo ven como la mayor amenaza a la independencia del banco central en décadas. Los economistas han preferido durante mucho tiempo bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares que los funcionarios electos son más propensos a evitar. "Si la Reserva Federal cae bajo el control de Trump, entonces terminaremos con una inflación más alta durante años".