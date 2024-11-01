Qué podría significar el fin de la independencia de la Reserva Federal

El intento del presidente Donald Trump de despedir a un miembro de la junta directiva de la Reserva Federal ha generado alarmas entre economistas y expertos legales, que lo ven como la mayor amenaza a la independencia del banco central en décadas. Los economistas han preferido durante mucho tiempo bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares que los funcionarios electos son más propensos a evitar. "Si la Reserva Federal cae bajo el control de Trump, entonces terminaremos con una inflación más alta durante años".
La Reserva Federal NUNCA ha sido independiente.
Ha dependido de los grandes bancos y fondos de inversión de USA...
La noticia es una falacia desde el titular.
(y sabiendo eso, parece interesante de leer....)
Edito: pero interesante porque muestra como es la mentalidad neoliberal, por ejemplo, en China, su Banca Central no es independiente del gobierno y no por eso las cosas van mal en China, precisamente.
La parte de "Por qué los economistas prefieren bancos centrales independientes"
Me descojono vivo, los economistas neoliberales...
Los economistas de Japón o de China no...
Esto se podría traducir "Por qué quienes son dueños de la FED ahora no quieren que lo sea el gobierno"