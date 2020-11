Podemos subraya que no eligieron los tiempos y que actuaron por los "incumplimientos" de Teresa Rodríguez

Podemos ha subrayado que "no han elegido los tiempos" en la expulsión de la líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y sus afines de Adelante Andalucía, pues los movimientos" e "incumplimientos" de esta formación dentro del grupo parlamentario, coincidiendo con su baja maternal, les "obligaron" a actuar. También ha recalcado que se trata de un conflicto "netamente andaluz", del que no quieren que se monte un circo, y que el vicepresidente y líder del partido morado, Pablo Iglesias, "no tiene nada que ver en esta historia".