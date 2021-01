Podemos dice que PSOE "no ha respetado el protagonismo" de Igualdad  

La portavoz de Podemos Isa Serra ha indicado que su formación trabaja junto con el PSOE en una ley conjunta de Igualdad de Trato, que lideraba el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, que es "quien tiene que tener el protagonismo" en estas propuestas. "No entendemos por qué no han querido cumplir con ese acuerdo y no han respetado el protagonismo de Igualdad. Había muchos avances", ha añadido.