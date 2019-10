Podemos considera "poco éticos" los nombramientos de la alcaldesa de Móstoles pero no pide su dimisión

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha explicado que no pedirá la dimisión de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), porque no ha incurrido en "algo ilegal" en el nombramiento de sus cargos de confianza, aunque considera lo que ha hecho como "poco ético y poco estético". Pese a mostrarse proclive a denunciar "el uso como cortijo privado" de las instituciones, ha insistido en no pedir expresamente la dimisión de la alcaldesa Posse, que tiene como socios de Gobierno en Móstoles a Podemos y a Más Madrid.