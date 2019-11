"Podemos y Ciudadanos han tirado al suelo la bandera de la regeneración"

El candidato de Más País quiere ser la palanca para un Gobierno progresista y representar a los indignados con el bloqueo político. "No han sido capaces de entenderse. No por una cuestión de programa, sino por un cálculo de intereses absolutamente irresponsable que nos ha llevado a una repetición electoral cuyo gran beneficiario es Vox. Un ministerio más para Unidas Podemos o cinco escaños más para Sánchez no merecen esa segunda oportunidad. Y, por cómo se están comportando ahora, nada garantiza que no lo vuelvan a hacer."