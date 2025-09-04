edición general
14 meneos
13 clics
Podemos Cantabria denuncia la participación del equipo de Israel en la Vuelta y exige explicaciones

Podemos Cantabria denuncia la participación del equipo de Israel en la Vuelta y exige explicaciones

Podemos Cantabria ha denunciado la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España, que este jueves llega a esta comunidad autónoma, con una etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna, y ha exigido explicaciones a organizadores y ayuntamientos. El partido morado ha censurado la presencia del Israel-Premier Tech bajo la bandera de un Estado que "está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino" y dicho que el deporte no puede ser utilizado como "escaparate para blanquear un genocidio".

| etiquetas: podemos , cantabria , vuelta , españa , genocidio
12 2 0 K 141 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 141 actualidad
Asimismov #1 Asimismov *
Lo están utilizando para joder a los demás. O me soportas estoicamente o acabo con tu carrera y a ser posible con tu negocio, profesión y medios de vida. Incluso con tu vida misma.
Por mucho menos que eso echaron a Rusia de las competiciones europeas.
2 K 38
vicvic #4 vicvic *
#1 Es lícito protestar, pero si no cedes a la presión, las consecuencias de lo que pase no son tuyas (del equipo de ciclismo), en todo caso del que protesta si quieres buscar culpables. Si yo creyera que no estoy haciendo nada malo por mucho que protestaran no me iría, porque lo vería como "perder", y eso es lo que yo creo que va a pasar.
0 K 11
platypu #3 platypu
Aun existe podemos?
1 K 19
kinz000 #2 kinz000
Cántabros ya sabéis que hacer.
0 K 11

menéame