Podemos Cantabria denuncia la participación del equipo de Israel en la Vuelta y exige explicaciones

Podemos Cantabria ha denunciado la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España, que este jueves llega a esta comunidad autónoma, con una etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna, y ha exigido explicaciones a organizadores y ayuntamientos. El partido morado ha censurado la presencia del Israel-Premier Tech bajo la bandera de un Estado que "está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino" y dicho que el deporte no puede ser utilizado como "escaparate para blanquear un genocidio".