Un poco de Historia 2 (películas y series.)

Vaya por delante que este resumen es sólo eso, no es un trabajo bibliográfico completo y exhaustivo, ya que necesitaría disponer de más tiempo para ir buceando en la información tanto en los libros que tengo sobre el tema como en los datos que se encuentran en internet. Si hay algún error es fallo mío. Algunas obras que incluyo aquí, no son estrictamente de ciencia ficción, pero recordemos que en esos años la mezcla de fantasía y ciencia, incluso terror, se iban mezclando en un subgénero tan particular como el de la ciencia ficción en formato visual.

*1932* LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS

Erle C. Kenton --- 72 minutos.

Charles Laughton fue un aterrador e impresionante Dr. Moreau. Pero quizás lo más aterrador de la novela de H.G. Wells y de esta primera adaptación es que no hay ingeniería genética. Los monstruos del Dr. Moreau no son creados por medio de esta moderna biotecnología, sino que son creados, fabricados por las (malas) artes de la cirugía.

*1932* LA ATLÁNTIDA

G.W. Pabst --- 87 minutos.

Las mujeres rebeldes no eran bien acogidas en estas primeras películas, pero aún así eran incluidas, curioso, verdad? En esta adaptación de la novela de Benoit, una inmortal amazona llamada Antínea, con 52 amantes petrificados, no es bien vista en su época. Lo curioso de esta historia es que su "Atlántida" se encuentra bajo las arenas del desierto del Sáhara.

* 1932* LA MÁSCARA DE FU MANCHÚ

Charles Brabin --- 72 minutos.

La amenaza oriental en la forma de Boris Karloff, una hija perversa del propio Fu-Manchú, un ¿terrorífico? rayo de la muerte y el mundo entero para ser conquistado. Pero el mal nunca triunfa... al menos esta vez. Ciencia ficción no es, digamos, pero con lo del rayo de la muerte por en medio, pues...

*1933* EL HOMBRE INVISIBLE

James Whale --- 71 minutos.

Como casi siempre suele ocurrir con los verdaderos genios, es difícil de entender en toda su magnitud el ingenio de H.G. Wells. En la novela -del mismo nombre- hay mucha claustrofobia y disimuladas gotas de crítica y sarcasmo sobre la Inglaterra rural. De las versiones hechas de esta obra, ésta es la única -a mi modesto entender- que transmite las mismas sensaciones que el libro o muy parecidas. "El hombre invisible" -por desgracia- regresó en 1940, se vengó en 1944 y conoció a Abbot y Costello -increíble lo que hace la industria del cine a veces- en 1951 (sin comentarios.)

*1933* DER TUNNEL

Kurt Bernhardt --- 80 minutos.

La película nos cuenta el sacrificio de la vida y la dedicación a una gran tarea: ¡un túnel entre Europa y América! El loco sueño -o pesadilla- de la tecnología. Esta versión, hecha en Alemania, fue prohibida por los aliados (me pregunto por qué); en 1936 se hizo una versión inglesa.

*1933* DELUGE

Felix Feist --- 70 minutos.

Esta película tiene imágenes que se hicieron famosas: Nueva York hundiéndose bajo una ola enorme. Tras la inundación, la película se convierte en el típico "chico busca chica" incluyendo un "la vida continúa a pesar de todo y de todos".

*1933* KING KONG

Merian Cooper y Ernest B.Shoedsack --- 100 minutos.

Hasta 1933, casi todas las películas de este género se basaban en libros, pero ésta es quizás la más famosa de todas, es cine puro desde el principio hasta el último centimetro de cinta. La bella y la bestia en la forma de un gigantesco gorila salvaje de buen corazón, el clímax sucede en el Empire State, imágenes que han conformado nuestros sueños, porque, quizás, los sueños sueños son, pero... Estrictamente hablando ciencia ficción no es... lo siento, tenía que incluirla como fuera. :-D

*1935* LAS MANOS DE ORLAC

Karl Freund --- 70 minutos.

Un maravilloso y aterrador remake de la película de 1925 basada en la novela de Maurice Renard: “Les mans d'Orlac”, donde un pianista recibe las manos de un asesino. El título en inglés (Mad Love) encaja muy bien.

*1935* LA NOVIA DE FRANKENSTEIN

James Whale --- 80 minutos.

En general, todas las secuelas suelen no estar a la altura, pero esta película es quizás la mejor sobre el tema de Frankenstein. Whale, que rodó la original en 1931, hace gala de una creatividad valiente y arrolladora. Viste a Elsa Lanchester - que interpreta a la novia artificial- con fúnebres vestidos nupciales; llena el fondo con brillantes apariciones estelares y el incendio final es magnífico.

*1936* EL TÚNEL TRANSATLÁNTICO

Maurice Elvey --- 94 minutos.

Primera adaptación de esta historia; en la película alemana -de 1933- conectaban Alemania y América. Aquí Inglaterra consigue el enlace transatlántico mucho antes del túnel bajo el canal.

*1936* THE MAN WHO LIVED AGAIN

Robert Stevenson --- 68 minutos.

Un viejo científico transfiere su mente a un joven que ama a una hermosa muchacha. Lleno de remordimientos, invierte el proceso y muere, tras haber aprendido a no entrometerse.

*1936* FLASH GORDON (Serial)

Frederick Stephani 13 episodios

Tras ser un personaje de cómic, Flash Gordon se convierte en personaje de carne y hueso. El cómic de Flash Gordon era simpático, imaginativo, ingenuo y trepidante: el serial (aunque es el mejor de ellos) fue más bien, cómo decirlo, algo muy normalito. Nadie tenía nada que objetar a la concepción original de Alex Raymond, pero ahora todo el mundo se ríe de ese Flash Gordon, cosas que el tiempo no perdona.

*1936* LOS MUERTOS ANDAN

Michael Curtiz --- 66 minutos

Karloff (John Ellman en la película) es acusado y ejecutado, pero vuelve de la muerte para vengarse de los mafiosos. Testigos de su inocencia recuperan el cuerpo y consiguen devolverlo a la vida mediante una innovadora técnica. Narra la resurrección científica de un inocente ejecutado en la silla eléctrica que, una vez vuelto a la vida, emprende el camino de la venganza.

*1936* LA VIDA FUTURA

William Cameron Menzies --- 86 minutos

Wells intentó advertirnos sobre cómo sería el futuro, tanto en sus libros como en esta película algo acartonada. La II Guerra Mundial empieza en 1940 con el bombardeo de Londres. Después, pequeños dictadores establecen reinos de taifas entre la hecatombre. Se impone, como única forma de gobierno, la más feroz de las dictaduras. El poder aéreo introduce un cientificismo serio pero pacífico, y al final los jóvenes enamorados parten hacia las estrellas.

*1937* HORIZONTES PERDIDOS

Frank Capra --- 133 minutos.

Capra nos muestra su utópica visión sobre la vida en Shangri-La, pueblo perdido en el Himalaya, donde sus habitantes no parecen tener edad, pero el héroe del mundo exterior, ignorando todos los cuentos de hadas, intenta llevarse a su amada consigo. Ella envejece al salir de Shangri-La y al final el héroe regresa a la ciudad inmortal. Una verdadera joya del cine.

*1939* THE MAN THEY COULD NOT HANG

Nick Grinde --- 72 minutos

Un remake virtual de “Los muertos andan” (1936), quizás ésta es algo mejor, y la idea del corazón artificial de Karloff es algo del futuro, adelantándose a su época.

*1940* VUELVE EL HOMBRE INVISIBLE

Joe Maye --- 81 minutos

Primera secuela del clásico del año 33, donde nuestro "héroe" es acusado de asesinato, y resuelve el caso tras ingerir la pócima milagrosa que lo convierte en invisible. Poco más que contar de esta secuela.

*1940* LA MUJER INVISIBLE

A. E. Sutherland --- 72 minutos.

Desafortunada secuela, desde mi punto de vista, donde en la coctelera de los guionistas y productores de la Universal metieron la famosa droga de la invisibilidad, una joven que quiere "desaparecer" y unos espías malvados, resultado: ya se puede imaginar.

*1940* DR. CYCLOPS

E. B. Shoedshack --- 75 minutos.

Soberbia película, muy conocida entre los aficionados a la ciencia ficción; entre las grandes dudas que aún sobrevuelan sobre esta película fue el autor de la novelización en la que está basada la cinta; parece que fue un autor de quinta fila llamado Samalman, y no se sabe si es pseudónimo de otro autor. En sudamérica un científico malvado reduce a la gente hasta unos 25 cm., estos seres miniaturizados luchan contra diversos animales hasta destruir al loco doctor.

*1941* EL HOMBRE QUE FABRICA MONSTRUOS

George Wagner --- 57 minutos

Película donde otro científico loco -cómo no- rejuvenece a una víctima gracias a la electricidad convirtiéndola en un monstruo que acaba muriendo por falta de energía eléctrica. Lon Chaney hace las veces de monstruo. Nada especial que resaltar en esta película.

*1941* TAINSTVENNI OSTROV

Penzlin y Chelinstev --- 75? minutos.

Maravilloso trabajo basado en “La isla misteriosa” de Julio Verne, increíblemente fiel a la obra original. Una película en una U.R.S.S. asolada por la guerra. Una verdadera joya del cine.

*1942* DOCTOR RENAULT'S SECRET

Harry Lachman --- 58 minutos.

Otra de científico loco que -esta vez- transforma a su víctima en una especie de humano simiesco para acelerar la evolución. Un verdadero fiasco a todo los niveles.

*1942* THE GHOST OF FRANKESTEIN

E. C. Kenton --- 68 minutos.

Increíble, el fantasma del doctor Frankenstein se aparece a su hijo para advertirle de los peligros de volver a la vida a los cadáveres, pero -obviamente- ya es tarde. Otro gran fiasco, creo yo, intentando sacar más partido al mito Frankenstein.

*1943* FRANKESTEIN Y EL HOMBRE LOBO

Roy William Neal --- 74 minutos.

El mayor monstruo de la mitología del cine (según algunos) vuelve a tener un cerebro, pero es mudo. Se hace amigo de otro monstruo, el Hombre Lobo, que ha viajado a Vasaria en busca de una cura. "Memorable" (muchas comillas) la pelea de ambos monstruos. Sin comentarios.

*1944* SUCEDIÓ MAÑANA

René Clair --- 84 minutos.

Estupenda obra en la que un bibliotecario recién muerto le da a un periodista un ejemplar del diario del día siguiente. Las consecuencias no se harán esperar... :)

*1944* LA MUJER Y EL MONSTRUO

Deutsche Bioscop --- 86 minutos.

Basada en la novela de Curt Siodmak "Donovan's Brain", donde un científico loco -interpretado por Erich Von Stroheim- saca el cerebro a la víctima de un accidente. El cerebro de Donovan siembra el caos. Es de resaltar la actuación de Von Stroheim en el papel del científico: magistral.

*1948* SUPERMAN (Serial)

Stephen Bennett y Thomas Carr --- 15 episodios.

Basado en el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Este personaje era tan popular, que cuando este serial barato apareció recaudó más dinero que cualquier otro personaje embutido en esquijama. Esta serie era muy pobre y muy mala. Lo siento, porque el personaje merecía algo más.

*1948* KRAKATIT

Otajkar Vavra --- 100? minutos.

Película checoslovaca basada en el clásico "Krakatit" de Karel Čapek de 1922. Un científico inventa una bomba bastante peligrosa que puede poner en peligro la estabilidad de la humanidad y la Paz Mundial. El actor Karel Höger asume el papel de un químico que sufre delirios y remordimientos tras inventar un potente explosivo. El nombre proviene del volcán Krakatoa, que entró en erupción en 1883.

*1949* EL GRAN GORILA

E. B. Schoedsack --- 94 minutos.

Teniendo King Kong como referente, con el mismo director y guión, pero con las técnicas del genio de la animación y efectos especiales Ray Harryhausen. La única variación sobre el tema principal es que el simio gigante escapa.

(Continuaré.) (Si os parece interesante.)