El PNV votará no en el Senado a la aplicación del artículo 155

El PNV ha manifestado hoy que no es partidario de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y, por lo tanto, votará "no" en el Senado cuando se plantee esta cuestión sobre el conflicto catalán. En un comunicado, el PNV considera que si se hace "una lectura positiva de la última carta del president Puigdemont, puede desprenderse que el Parlament de Catalunya no declaró formalmente la independencia en su sesión del 10 de octubre, cuestión que era el principal objeto del requerimiento del Gobierno español".