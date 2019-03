El PNV ve casi imposible concurrir a las europeas con el PDeCAT

El PNV no quiere dar por cerrada la puerta. Son conscientes de que la operación que lidera el expresident, y que pone de forma exclusiva la cuestión catalana en el eje de su acción política.“El problema es que el cabeza de lista es Puigdemont y eso condiciona totalmente el margen de maniobra que nos queda a los demás”, aseguran fuentes del PNV que no ven con buenos ojos que el expresident no tenga entre sus prioridades evitar un Gobierno de las tres derechas o construir una solución política con los grupos de la moción de censura.