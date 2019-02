Aitor Esteban insta al "casadoriverismo" a presentar moción de censura con Santiago Abascal de candidato

Durante el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos, Esteban ha emplazado al líder de Cs, Albert Rivera, a que deje de decir que son un partido de centro, porque una fuerza centrista no se opone al diálogo y además "no comparten estrado y fotos" con formaciones de ultraderecha. Ha acusado a "a la derecha casadoriverista" de no importarles los Presupuestos ni si mejoran o no la economía porque solo les interesa insistir en que "la patria española está en peligro".