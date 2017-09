El PNV denuncia que el despliegue policial en Cataluña es “ilegal e inconstitucional”

El diputado del PNV, Mikel Legarda, ha recordado que la medida se encubría bajo los artículos 38 y 42 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Pero ustedes, de manera directa o indirecta a través de la Fiscalía infringen lo que dice esta ley en su Disposición Segunda, que establece que estos artículos eran aplicables en Cataluña en el Estatut del 1979, no en el de 2006. El artículo 164 vigente no habilita la aplicación de estos dos artículos. Por tanto, no se puede apelar a ellos para intervenciones de orden público", ha denunciado.