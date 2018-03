La playa de 'La playa' ha tenido que cerrar porque los turistas la han destrozado

La playa que se hizo famosa en el año 2000 gracias a la película 'La playa' de Leonardo DiCaprio ya no recibirá visitas o no tantas como antes.En Maya Bay se grabó parte del film y el número de visitantes no paró de crecer.El espacio natural recibía unos 200 barcos y 4000 turistas diarios.Un equipo de marinos descubrió que los 18 años de fama han hecho que gran parte de los arrecifes y de fauna hayan desaparecido.El departamento de parques nacionales ha decidido cerrarla 4 meses al año a partir de este junio para que el ecosistema se recupere