El plátano de Canarias está muerto y no lo sabe: España es un gigante agrícola con los pies de barro

La pesadilla del plátano de Canarias va a encadenar tres años seguidos y aguanta en pie gracias al "respirador asistido" de la Unión Europea. Para entender el problema actual del plátano canario solo hacen falta dos cifras: la primera es 0,42 ("el precio medio que recibirá el productor por la fruta de más calidad [...] por kilo"); la segunda es 0,75 ("los costes de producción" de ese mismo kilo). Para entender el problema, tenemos que coger perspectiva, hace un par de meses veíamos en la Península los plátanos hasta a 7 euros el kilo.
| etiquetas: canarias , plátano , ue , agricultura , alimentación
