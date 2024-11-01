edición general
El plátano de Canarias está muerto y no lo sabe: España es un gigante agrícola con los pies de barro

La pesadilla del plátano de Canarias va a encadenar tres años seguidos y aguanta en pie gracias al "respirador asistido" de la Unión Europea. Para entender el problema actual del plátano canario solo hacen falta dos cifras: la primera es 0,42 ("el precio medio que recibirá el productor por la fruta de más calidad [...] por kilo"); la segunda es 0,75 ("los costes de producción" de ese mismo kilo). Para entender el problema, tenemos que coger perspectiva, hace un par de meses veíamos en la Península los plátanos hasta a 7 euros el kilo.

garnok
yo me niego a comprar plátano de canarias viendo como año tras año se dedican a desperdiciar toneladas con tal de mantener los precios lo mas altos posibles.
3
gordolaya
Plátano canario=banana=Cavendish.... dicho esto yo voy al más barato.. " es el mercado amigo!!!"
1
victorjba
#4 Si no llega para Vega Sicilia pues Don Simón y a cascala, total, los dos son vinos...
1
gordolaya
#8 No lo entiendes... todos los plátanos son clones, son exactamente iguales, da igual que vengan de Canarias o de ultramar, son genéticamente el mismo plátano.
0
vicus.
Yo toda la fruta no me gusta, he probado la banana esa y el plátano de Canarias, y me quedo con el Plátano de Canarias, es un poco más caro, pero tiene sabor, la banana no sabe a nada, es como tirar el dinero, barato, eso sí..
0
arturios
#6 Yo, la primera vez que probé una banana (de eso hace muchísimos años) auguré que al plátano de canarias le quedaba medio telediario, la relación calidad/precio era brutal, afortunadamente para los plátanos de canarias, la avaricia española hizo que inundasen el mercado con auténtica basura sin sabor y esa relación calidad/precio se quedó en nada.
1
Fluor
Son tierras de gran calidad, perfectamente válidas para otros cultivos. No se trata de exterminar todos los cultivos, pero sí de sustituir una gran parte por otros como cacao, ya está empezando, y que perfectamente pueden establecerse a la sombra de parte de las plataneras que queden.
1
MoñecoTeDrapo
{0x1f3b5} ese plátano ya esta muerto
no más no le han avisado... {0x1f3b6}
0
metalico_zgz
Sin explicar por qué el precio del kilo de plátano se multiplica por 10 desde el origen hasta la frutería en la península, con comparaciones con la banana americana y con otros productos, este artículo no explica mucho.
1
mancebador
No lo he visto a 7 euros el kilo jamás.
0

