Las plantas de raíces profundas, claves para prevenir la desertificación

Retamas, tamarices o azufaifos, entre muchos otros, fijan el suelo, retienen agua y carbono, y refuerzan la resiliencia de los ecosistemas áridos. ¿Qué aportan que las hace tan especiales? En primer lugar, su entramado de filamentos ayuda a fijar la tierra, protegiendo grandes extensiones de terreno de la erosión. Algunas especies reducen la velocidad del viento... Gracias a un proceso llamado elevación hidráulica, estas plantas bombean el agua de las capas profundas hacia la superficie, haciéndola accesible para otras especies .