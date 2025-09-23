edición general
Las plantas de raíces profundas, claves para prevenir la desertificación

Retamas, tamarices o azufaifos, entre muchos otros, fijan el suelo, retienen agua y carbono, y refuerzan la resiliencia de los ecosistemas áridos. ¿Qué aportan que las hace tan especiales? En primer lugar, su entramado de filamentos ayuda a fijar la tierra, protegiendo grandes extensiones de terreno de la erosión. Algunas especies reducen la velocidad del viento... Gracias a un proceso llamado elevación hidráulica, estas plantas bombean el agua de las capas profundas hacia la superficie, haciéndola accesible para otras especies .

Gry #2 Gry
Los paneles solares también funcionan bastante bien: www.reuters.com/sustainability/climate-energy/china-enlists-solar-pane

Y así no ocupan tierras cultivables.
reivaj01 #3 reivaj01
Meneo sólo por los "azufaifos"
sotillo #1 sotillo
La persecución de la retama en la de dehesa es histórica
