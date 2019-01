Las plantas supuestamente no producen ruidos, como mucho al romperse o rozarse con otras superficies, pero no es algo voluntario y controlado. Tampoco oyen, no hay un órgano auditivo como el oído de los humanos para capturar y procesar los sonidos. Ahora bien, ¿y si una planta fuese capaz de reaccionar cuando hay un insecto como una abeja zumbando cerca de ella?