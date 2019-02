Los planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

Los planetas exteriores son aquellos que están más allá del cinturón de asteroides. También se llaman gigantes o gaseosos. Lo de gigantes no requiere mucha explicación: son enormes. Lo de gaseosos llama más la atención. Estos planetas son enormes masas de gas girando alrededor del sol, aunque tienen un núcleo sólido. Esto quiere decir que, si no pasas justo por el centro, podrías atravesarlos. Tenemos que recordar que Plutón ya no se considera un planeta, sino un planeta enano junto a Ceres y Eris.