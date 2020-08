Plandemia: como las teorías de la conspiración te llevan a la extrema derecha

Madrid, 16 de abril. Como estaba anunciado, se reúne una manifestación con cientos de personas en protesta en contra del uso obligado de mascarillas y en contra de la existencia misma del coronavirus. Aunque, aparentemente, no era nada relacionado con la política, nada más lejos de la realidad. En la manifestación junto a lemas como ”Queremos ver el virus, lo que mata es el 5G” o “bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”, había otros lemas con mucho más contenido de fondo como “los niños no se tocan”, “el masón al paredón”, ...