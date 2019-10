El plan antiruido del bipartito no convence: vecinos y hosteleros lo rechazan por inútil o excesivo

Los vecinos consultados señalaron que ese paquete de iniciativas "es poco más que nada". El problema "no se soluciona nada prohibiendo que no se instalen más, porque ya no existe espacio para nuevas aperturas". Tampoco supondría ningún avance el hecho de que se reduzca entre un 5 y un 10% el espacio ocupado por los veladores. "¿Eso qué significa, quitarles una mesa y cuatro sillas?","¿Ese porcentaje es sobre lo que tienen autorizado legalmente o sobre lo que acaban colocando en realidad?".