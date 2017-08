Una piscina de Barcelona prohíbe amamantar a los bebés dentro del agua por ser "antihigiénico"

La piscina municipal de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha prohibido a una madre dar de mamar a su hija dentro del agua por considerarlo antihigiénico, tal como le dijeron a la afectada al ver que se disponía a dar de comer al bebé, según recoge El Periódico. "Me dijeron que no podía dar de mamar a la cría porque es antihigiénico y la niña podía vomitar, que saliera del agua. Yo les dije: '¿Perdona? Piensa en lo que acabas de decir. Dar de mamar a un bebé es una cosa natural, el 90% de la leche es agua", explicó la afectada.