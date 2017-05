Piratas informáticos le roban a Disney la última entrega de Piratas del Caribe

Primero fue Netflix y ahora Disney. La compañía sufrió el robo de una cinta por parte de un grupo de piratas quienes piden un rescate para que el filme no sea difundido. Deadline consignó que la cinta robada fue Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. Bob Iger, afirmó que la compañía no pagará ningún rescate y aseguró que los “hackers” pedían una gran suma de dinero en bitcoins. Los piratas amenazan con desvelar 5 minutos y si las pretensiones económicas no se cumplían revelarían fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago.