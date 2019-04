Piperrak: la regresión en la libertad de expresión a través del punk

"Seguiremos cantando 'Ovni' en nuestros conciertos aunque quizá digamos 'amuletos' y no 'picoletos'" La banda de punk Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band anuncia que rompe con la discográfica 'Dromedario Records' por retirar del mercado de la canción 'OVNI', tras la denuncia de una asociación de guardias civiles. "Si les ofende nuestra música pueden no escucharla. Y si no le hace gracia el chiste, pueden no reírse; pero denunciarnos es desmesurado".