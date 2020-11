Pintadas xenófobas en el restaurante gallego que manchó la fachada de la Generalitat [CAT]

La familia propietaria del restaurante gallego tras el ataque en el Palau de la Generalitat dice que no esperaba que su acción de protesta tuviera tanta repercusión pero que no se arrepiente. Jesús, dueño del negocio, ha explicado: "Lo repetiría porque ha hecho que esté sobre la mesa la situación de la hostelería. No ha sido la extrema derecha sino un restaurador, y ya no se puede ocultar la gravedad del momento para el sector ". En la persiana y en la pared aparecen mensajes tales como "vuelve a tu país", "puto ñordo" o "Cataluña catalana".