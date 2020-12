Pintadas y acoso contra una pizzería de Barcelona por atender en español: "Habla catalán o emigra"

Ante esta campaña de acoso, el Restaurante Marinella pide apoyo para frenar esta situación. «Yo he arrendado este local y trato de ganarme honestamente la vida. He comprado un piso en Barcelona. Pago mis impuestos religiosamente. Y ahora me tortura una campaña contra mi negocio que me supera. Pido públicamente apoyo», explica en el digital.