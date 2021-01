Un piloto y un mecánico vierten comentarios racistas y sexistas sobre dos futuras participantes del Dakar de 16 años

La FIA y el ASO, organizadores del Dakar, han emitido un comunicado en el que condenan los comentarios racistas y sexistas vertidos por piloto checo de la categoría de camiones Ales Loprais y el mecánico Petr Pokora referidos a las gemelas de 16 años Aliyyah y Yasmeen Koloc. Unos comentarios extraídos de un videoblog de Loprais, en el que éste decía "por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha". El mecánico le respondía con un "bueno... Esa no está mal, es s pasable. La otra no".