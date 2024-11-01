edición general
Pillan a Feijoo con mensajes en clave. Escabechina pepera X filtraciones A. Fuster y Rappel

Revilla cuenta cómo, por error, le llegan sms ininteligibles en clave que Feijoo envía supuestamente a algunos contactos.

plutanasio #1 plutanasio
Madre mía el Revilla es el cuñado primigenio.
calde #4 calde *
#1 Será un cuñado, pero no tengo ninguna duda de que lo que dice es cierto. Le enviaron mensajes en clave por error.

Así es cómo Fakejó gestiona "lo público".
plutanasio #6 plutanasio
#4 a mi no me inspira ninguna confianza, siempre ha sido un populista que se dedica a dorar la oreja pero luego no nada de nada.
tul #2 tul
Anchoa connection xD
calde #3 calde
Si usa mensajes en clave, seguro que es por ser una persona tan sincera...

Por ejemplo:

- cuando 24h después de la Dana dijo que Mazón le había tenido informado en tiempo real,

- o cuando este verano salió con otros de sus "varones" explicando lo bien que lo hacían.

- o esta semana hablando de pucherazo en Extremadura por el robo en correos
Maneutics #5 Maneutics *
Probablemente tenga el contacto de Revilla guardado por sus iniciales: MAR.
