Pillan a Feijoo con mensajes en clave. Escabechina pepera X filtraciones A. Fuster y Rappel
Revilla cuenta cómo, por error, le llegan sms ininteligibles en clave que Feijoo envía supuestamente a algunos contactos.
|
etiquetas
:
feijoo
,
mensajes en clave
,
mentiras
,
sms
,
revilla
5
2
3
K
25
actualidad
6 comentarios
#1
plutanasio
Madre mía el Revilla es el cuñado primigenio.
1
K
31
#4
calde
*
#1
Será un cuñado, pero no tengo ninguna duda de que lo que dice es cierto. Le enviaron mensajes en clave por error.
Así es cómo Fakejó gestiona "lo público".
0
K
12
#6
plutanasio
#4
a mi no me inspira ninguna confianza, siempre ha sido un populista que se dedica a dorar la oreja pero luego no nada de nada.
0
K
16
#2
tul
Anchoa connection
0
K
15
#3
calde
Si usa mensajes en clave, seguro que es por ser una persona tan sincera...
Por ejemplo:
- cuando 24h después de la Dana dijo que Mazón le había tenido informado en tiempo real,
- o cuando este verano salió con otros de sus "varones" explicando lo bien que lo hacían.
- o esta semana hablando de pucherazo en Extremadura por el robo en correos
0
K
12
#5
Maneutics
*
Probablemente tenga el contacto de Revilla guardado por sus iniciales:
MAR
.
1
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
