Pilar López Díez: Los medios tienen que hablar sobre violencia masculina contra las mujeres

¿Cuáles creés que son los desafíos de los medios para un correcto abordaje de la violencia de género en Argentina? Para preparar la conferencia, comencé a analizar los diarios de mayor tirada en Argentina y me he preocupado mucho por cómo están cubriendo las noticias de violencia contra las mujeres. En Argentina no se ha avanzado, sólo en el lenguaje, en mencionar “violencia de género”, pero el lenguaje sólo lleva a entender del otro lado lo que se quiera. Hay que señalar sin dar rodeos qué es y por qué se da la violencia machista.