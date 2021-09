Pilar González, Adelante Andalucía, en el Senado: «Llegará el día en que se escriba en andalûh»  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Pilar González, senadora por Adelante Andalucía, ha pronunciado en el pleno del Senado una defensa del «andalûh». «Es nuestra lengua natural. Y no es inferior a ninguna otra lengua del Estado» espetaba contundente avisando de que «tenemos, además, lingüistas andaluces con propuestas para una ortografía». «El andalûh êh nuêttra lengua naturâh. Y no êh inferiôh a ninguna otra lengua del êttao. Lo ablamô çin complehô.Y temenô, ademâh, linguîttâ andaluçê con propuêttâ pa una ortografía». transmitia en Twitter con una particular ortografía Andaluza