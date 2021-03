Pierde todos sus ahorros tras oxidarse todos los billetes y monedas que había guardado en casa  

Ahorrar no es tarea fácil, pero hay quien lo consigue. La mayoría deposita los céntimos que se va encontrando por los bolsillos en el banco, pero todavía hay quien guarda sus ahorros en casa, en el famoso ‘bajo el colchón’, con todos los riesgos que eso conlleva; porque no solo parece que están más ‘disponibles’ para posibles robos a domicilio, sino que el dinero está expuesto a todo tipo de factores externos que normalmente no tenemos en cuenta, como las condiciones ambientales del lugar donde guardamos el dinero o las propiedades del material