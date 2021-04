Piden prisión para dos policías por una agresión a un detenido en los calabozos de Zapadores

"En mi vida había actuado así, no sé cómo reaccioné de esa forma, veo las imágenes y no me reconozco, llevaba días sin dormir porque tenía a mi hija mala pero no tiene lógica ninguna, estaba obcecado, pensé que me iba a contagiar”. Así ha reconocido y tratado de explicar un agente de la Policía Nacional su agresión a una persona que estaba detenida en los calabozos de las dependencias de Zapadores en agosto de 2019. El Ministerio Fiscal solicita para él una pena de dos años de prisión por los delitos de lesiones de menor gravedad y atentado no