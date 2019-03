Piden al Club Nàutic de Ciutadella que suspenda un acto de Vox

“Hemos pedido al Club Nàutic de Ciutadella que suspenda el acto de Vox. Y su respuesta ha sido que no entran con ideologías. Nosotros no compramos el discurso de la neutralidad, porque si eres neutral en situaciones de injusticia, has escogido el bando del opresor”. Este es el mensaje difundido por redes sociales por los miembros de la Plataforma Antifeixista de Menorca durante el día de ayer.