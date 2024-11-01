Piden 15 años de cárcel a un guardia civil acusado de encargar el robo y secuestro a una anciana en La Zubia

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 15 años de cárcel para un guardia civil acusado de encargar el robo a una anciana que guardaba 50.000 euros en su domicilio, donde la retuvieron atada y golpearon. Fue a raíz del fallecimiento de su hermano, dedicado a llevar inversiones, que el agente se quedó encargado de devolver a los clientes las cantidades de dinero que habían obtenido como beneficios. Así conoció a esta anciana jubilada, soltera y sin hijos, que vivía sola en La Zubia. Hasta marzo de 2021 estuvo llevándole dinero,...