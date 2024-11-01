edición general
Petrolera estatal rusa ratifica continuidad de operaciones y proyectos energéticos en Venezuela

La estatal rusa Roszarubezhneft, principal gestora de los activos petroleros de Moscú en territorio venezolano, emitió un comunicado oficial reafirmando su compromiso de permanencia y desarrollo en el país suramericano. La corporación subrayó que mantendrá el cumplimiento estricto de sus obligaciones contractuales en estrecha coordinación con sus socios internacionales. Esta postura busca garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad de los acuerdos establecidos previamente en el marco de sus actividades en el país.

Se van a ir para su casa.
Para sorpresa de nadie. Ahora van a chupar de Venezuela los de siempre, más EEUU. Y por lo pactó del chavismo con los últimos acontecimientos, no parecen descontentos. Por lo que sea.

A ver si va a suceder como con Nicaragua, que lo de la Nicaragua Sandinista algunes la tienen más olvidada que la carta de ajuste.
En breves Trump mandara un twitt diciendo lo disgustado que esta con Putin.
