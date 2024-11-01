Petrolera estatal rusa ratifica continuidad de operaciones y proyectos energéticos en Venezuela

La estatal rusa Roszarubezhneft, principal gestora de los activos petroleros de Moscú en territorio venezolano, emitió un comunicado oficial reafirmando su compromiso de permanencia y desarrollo en el país suramericano. La corporación subrayó que mantendrá el cumplimiento estricto de sus obligaciones contractuales en estrecha coordinación con sus socios internacionales. Esta postura busca garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad de los acuerdos establecidos previamente en el marco de sus actividades en el país.