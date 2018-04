La pesadilla de Antonia Alba tras el "humillante" Premio Filoxera

En mitad de la noche, Antonia recibió un email en la que le comunicaban que le iban a dar un premio: "Cuando me enteré que me lo daban para castigarme, no podía creerlo. Yo, que llevo luchando contra la violencia familiar toda mi vida...". Y añade, "me pusieron todo tipo de trabas para ir a recogerlo. Cuando llegué al Ayuntamiento incluso me dijeron que el acto allí no era. Finalmente entré en la sala donde estaban los representantes políticos y mujeres que, presumíblemente, eran funcionarias del Instituto de la Mujer".