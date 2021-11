Las personas sin hijos también quieren conciliar

No, la conciliación no solo es cosa de padres y madres. "Tan lícito es querer conciliar por motivos familiares como por razones de ocio, formativas, por tener una mascota...", reflexiona la abogada y periodista Estela Martín. Y hace un llamamiento a las empresas: "Les pediría que echen un vistazo a sus medidas de conciliación, porque suelen estar ilustradas con imágenes de madres (...) como si el resto de empleados sin hijos no quisieran conciliar".