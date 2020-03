Las personas mayores prefieren morir antes que dejar que Covid-19 dañe la economía de EE. UU [ENG]

El teniente gobernador Dan Patrick le dice a Fox News: '¿Tenemos que cerrar todo el país por esto? Creo que podemos volver a trabajar ' "Mi mensaje: volvamos al trabajo, volvamos a la vida, seamos inteligentes al respecto, y aquellos de nosotros que tenemos más de 70 años, nos ocuparemos de nosotros mismos". "No sacrifiquen el país", dijo Patrick. "No hagas eso". "Eso no me hace noble o valiente ni nada de eso", agregó. "Creo que hay muchos abuelos en este país como yo".